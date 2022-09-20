Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor

Ekim ayında seri üretime hazır hale gelmesi planlanan yerli otomobil Togg, Galataport'ta sergileniyor. Ziyaretçiler 15 Ekim'e kadar aracı burada inceleyebilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.09.2022 - 17:37

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 1

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan , seri olarak üretilmesi planlanmayan ancak markanın vizyonunu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazı ile İstanbul'da şehrin yerli ve yabancı misafirleri ile buluşuyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 2

Togg açıklamasına göre, tanıtımı ocak ayında dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yapılan Konsept Akıllı Cihaz, 15 Eylül itibarıyla Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda sergilenmeye başladı.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 3

15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerle buluşacak olan Konsept Akıllı Cihaz, Togg’un gelecekte kullanacağı teknolojilerle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 4

Aynı zamanda doğuştan yeşil olan Togg ile çevre dostu uygulamalarıyla Avrupa’nın ikinci en büyük LEED Platin sertifikalı projesi unvanını kazanan Galataport İstanbul, inovatif yaklaşıma ek olarak sürdürülebilirlik açısından da güçlü bir birliktelik sergiliyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 5

Togg’un vizyonunu yansıtan cihaz, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 6

üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı’nın birlikteliğini simgeliyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 7

Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 8

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 9

İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 10

İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 11

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 12

Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV’u pazara çıkaracak.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 13

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 14

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor - 15

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