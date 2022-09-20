Togg Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor

Aynı zamanda doğuştan yeşil olan Togg ile çevre dostu uygulamalarıyla Avrupa’nın ikinci en büyük LEED Platin sertifikalı projesi unvanını kazanan Galataport İstanbul, inovatif yaklaşıma ek olarak sürdürülebilirlik açısından da güçlü bir birliktelik sergiliyor.