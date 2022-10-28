Togg Gemlik tesisi açılışa hazır: İşte 3 rengin sırrı

SUV’UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili henüz bir netlik yok. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geçtiğimiz hafta konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Bakan Varank, fiyat bilgisi olarak da "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi.