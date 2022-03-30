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Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde (EKO İKLİM) Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 11:05

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 1

“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alınacağı Ekonomi ve Zirvesi (EKO İKLİM) başladı.

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 2

ATO Congresium’da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye’nin elektrikli otomobili ve çevre dostu da sergilenmeye başlandı.

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 3

Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 4

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapıyor. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek.

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 5

Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Togg'un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.

Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı - 6

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