Togg iklim zirvesinde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 11:05
“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) başladı.
ATO Congresium’da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye’nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg da sergilenmeye başlandı.
Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.
Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapıyor. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek.
Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Togg'un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.