TOGG İstanbul'da görücüye çıktı

Yerli otomobilin iç ve dış tasarımının çok güzel göründüğünü belirten Emre Dice, “Rakiplerine karşı umarız ki başarılı olur. Aracın çok güzel bir dizaynı var. Heyecanlı, gururlu ve umutluyuz. Araç çıktığında tabi ki de almak isterim. Dışardan görme fırsatı yakaladık ve hemen geldik. İç detayları ve dış tasarımı çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.