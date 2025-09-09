Togg "olağanüstü sonuçlar elde etti": Tüm testlerde tam puan aldı
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı. Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Togg dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F’i 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da ön siparişe açacağını duyurdu. Şirketin SUV modeli T10X de aynı dönemde Almanya’da satışa çıkacak. Araçların satış fiyatı, sipariş günlerinde açıklanacak. Kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden sipariş verebilecek.