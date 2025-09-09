Togg "olağanüstü sonuçlar elde etti": Tüm testlerde tam puan aldı

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı. Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Togg dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F’i 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da ön siparişe açacağını duyurdu. Şirketin SUV modeli T10X de aynı dönemde Almanya’da satışa çıkacak. Araçların satış fiyatı, sipariş günlerinde açıklanacak. Kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden sipariş verebilecek.

5 YILDIZ ALDI

Togg’un hem T10X hem de T10F modeli, Avrupa’nın en prestijli güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı. T10F, yetişkin yolcu korumasında yüzde 95, T10X ise yüzde 94 puan elde ederek testin en yüksek performanslı araçları arasına girdi. Çocuk yolcu korumasında yüzde 85 puan alan modeller, yaya ve bisikletli güvenliği ile sürücü destek sistemlerinde de başarılı oldu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI

Togg’un başarısı dünya basınında da geniş yankı buldu.

İsrail merkezli Calcalist, Togg’u “Türk otomotiv sektörünün yükselen yıldızı” olarak tanımlarken, Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni modeller için “Erdoğan, milli otomobiliyle Avrupa’yı fethetmek istiyor” başlığını attı. Haberde, T10F’nin Mercedes çizgilerini andıran tasarımına, T10X’in ise şehir ve araziye uygun yapısına dikkat çekildi.

Euro NCAP’ın yayımladığı değerlendirmede, “Muhtemelen adını duymamışsınızdır ama Togg’un ilk Avrupa modelleri olağanüstü sonuçlar elde etti” ifadesi yer aldı. Açıklamada, 2018’de kurulan Togg’un 2030’a kadar Avrupa’ya 1 milyon araç ihraç etmeyi ve ürün gamını 5 modele çıkarmayı hedeflediği vurgulandı.

AVRUPA PAZARINDA İDDİALI

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak Avrupa’ya adım atıyoruz" dedi.

Hem T10X hem de T10F modelini 29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açacaklarını belirten Tosyalı "Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte; Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

