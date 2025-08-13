Togg T10F'in yola çıkacağı tarih belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un sedan modeli olan Togg T10F'in satış tarihi resmi olarak duyuruldu.
Türkiye'de büyük satış rakamlarına ulaşan doğuştan elektrikli, yerli ve milli otomobil Togg'da SUV'den sonra sedan modelinin satışı da başlıyor.
ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.
T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.