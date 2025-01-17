Togg T10X sıfır faizli kredi kampanyası: Togg T10X fiyatı ne kadar? Sıfır faizli kredi ne kadar?
Togg T10X sıfır faizli kredi kampanyası, araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un 2025 T10X modelini almak isteyenlere yüzde 0 faizli kredi avantajları başladı. Togg alıcıları anlaşmalı bankalara giderek yüzde 0 faizli 500 bin TL krediyi 12 ay vadeyle kullanabilecek. Peki, Togg T10X fiyatı ne kadar? Sıfır faizli kredi ne kadar?
2025 model Togg T10X sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli kredi kampanyası anlaşmalı bankalar üzerinden sürüyor. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntılar.