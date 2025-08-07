Togg, Tesla'yı geride bıraktı: Elektrikli otomobilde zirvede
Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın 7 ayında yaptığı 19 bin 821 satışla Togg ilk sırada yer alırdı. Onu 17 bin 26 ile Tesla, 11 bin 752 ile BYD takip etti.
Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın 7 ayında gerçekleştirdiği 19 bin 821 satış ve yaklaşık yüzde 20 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bilgilerine göre, yılın ilk 7 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 6,68 artarak 572 bin 198'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497'ye ulaştı.