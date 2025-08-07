Togg, Tesla'yı geride bıraktı: Elektrikli otomobilde zirvede

EN FAZLA SATAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-temmuz döneminde Togg'un ardından satışlarda 17 bin 26 ile Tesla ikinci, 11 bin 752 ile BYD üçüncü, 6 bin 231 ile KIA dördüncü ve 5 bin 983 ile MINI beşinci olarak sıralandı.



Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve KG Mobility (Ssangyong) Torres şeklinde gerçekleşti.