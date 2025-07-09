Togg ve Tesla'nın fiyatı artacak mı? İşte ÖTV hesabı

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil'in saıtş fiyatı 1 milyon 440 bin lira seviyesinde. Bu aracın 240 bin lira KDV'si bulunuyor. 109 bin 90 lira da ÖTV'si bulunan T10X'in matrahsız satış fiyatı 1 milyon 90 bin 910 lira ediyor.



T10X V1 RWD Standart Menzil'in yüzde 40 ÖTV dilimine girmesi halinde fiyatının 1 milyon 833 bin lira civarına, yüzde 50 ÖTV dilimine girmesi halinde 1 milyon 963 bin 638 liraya, yüzde 60 ÖTV dilimine girmesi halinde 2 milyon 95 bin liraya yükselmesi bekleniyor.