Togg ve Tesla'nın fiyatı artacak mı? İşte ÖTV hesabı
Elektrikli otomobillere ilişkin Özel Tüketim Vergisi artışı beklentisi devam ediyor. Bazı markaların araçları bu nedenle tercih edilmeye başlandı ve satışları rekor seviyelere yükseldi.
Benzinli, dizel ve hibrit yakıtlı araçlarda ÖTV oranını yüzde 80'e çıkaran düzenleme Meclis'e geldi. Motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar ÖTV çıkıyor.
Ancak elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10, 40, 50 ve 60 seviyesinde bulunuyor.
ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA
Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesi yetkisi verilecek.