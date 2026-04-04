Togg'dan sıfır faiz, tamamına kredi çıkıyor, işte aylık ödemeler

Mart ayında en çok satış yapan elektrikli otomobil markası olan Togg, Nisan ayında da liderliğini sürdürmek için kredi hamlesinde bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u almak isteyenlere sıfır faizli kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

BİR AYDA 4 BİN 440 ADET SATTI

Togg, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayında 4 bin 440 adet satış yaptı. Yılbaşından bu yana ise Togg 9 bin 419 satış gerçekleştirdi.

KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?

Filo alımlarına özel olarak yüzde 100'e kadar finansman desteği sunuluyor.