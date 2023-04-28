Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Gemlik’te bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'e Togg'u gelin arabası yapacağı sözü yerine getirildi. Düğün günü geldiğinde Habibe Fatma-Hüseyin Özdemir çifti için tahsis edilen Togg, çiçek ve kurdelelerle süslenirken, aracı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kullandı.
Düğün günü geldiğinde Bursa'da bir çiçekçiye getirilen Togg, çiçek ve kurdele ile süslendi.
Çifte ikinci sürprizi ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Direksiyonun başına geçen Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile konvoy eşliğinde Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir, hayat arkadaşını baba ocağından çıkardı. Evden alkışlar ve çiçeklerle uğurlanan Özdemir çifti, yine Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile düğün salonuna hareket etti.
Bakan Varank'ın, çifte gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendisine düştüğünü belirten Aktaş, "Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur." diye konuştu.
Damat Özdemir de bunu gerçekleştirenlere teşekkür etti.
Heyecanlarının kat kat arttığını dile getiren Özdemir, "Çok çok mutlu oldum. Rüyaların gerçek olduğu bir günü yaşıyorum. Sağ olsun Bakanımız bu mutluluğu, iyiliği ve güzelliği layık gördü. Togg ülkemizin gururu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Gelin Habibe Özdemir ise Togg'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında Hüseyin ben ilk Togg'a girdiğimde, 'Kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım.' demişti. Bunun üzerine kırmızı Togg gelin arabası oldu. Rabbim nasip etti." dedi.
Bakan Varank, Aktaş ve çiftle görüntülü konuşma yaparak, evliliğin hayırlı olmasını diledi.