Togg'lar 471 bin lira peşinatla satılıyor. İşte taksit tutarları

Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 750 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 62 bin 500 bin lira oluyor.

Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 oranında faiz avantajıyla aylık 68 bin 870 lira taksitle kredi veriliyor.

T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz oranı ve aylık ödemesi 68 bin 292 lira oluyor.

T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 oranında faiz oranı sunuluyor ve 52 bin 722 liradan satılıyor.