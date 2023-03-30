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Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'in ilk sahipleri dün yapılan çekilişle belli oldu. Araçlarını teslim alacak kişilerin en çok merak ettiği şarj ücretleri de açıklandı. Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, şarj fiyat listesini yayımladı. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar enerji tüketeceği de belli oldu. İşte Togg'un şarj ücretleri ve menziline göre kilometre başına enerji maliyetleri...

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 1

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden dün açıklandı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 2

Araçlarını teslim alacak kişilerin en çok merak ettiği şarj ücretleri de belli oldu. Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, fiyat listesini yayımladı.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 3

TOGG'DA kW/s BAŞINA BİRİM ÜCRET 7,99 TL

Buna göre, Togg'da kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 4

Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 5

TRUGO'DA FİYAT SABİT

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 6

KATALOG DEĞERLERİNE GÖRE KİLOMETRE BAŞI ÜCRET 1,3 LİRA

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 7

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.
Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, Trafik yoğunluğu, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.

Togg'un bataryası ne kadara dolacak? Şarj etme ücretleri açıklandı - 8

Optimum kullanımda Togg için kısa menzil en uzun 314 kilometre olurken uzun menzil ise 523 kilometre olarak belirlenmiş. Bu menziller kullanıma ve diğer unsurlara bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Bu da kilometre başına harcanan enerji ücretini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.

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