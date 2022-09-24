TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazları ilk kez görüntülendi. TOGG için üretilen 180 kW gücündeki şarj cihazları 81 ilde yer alacak.

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı - 1

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı - 2

TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı - 3

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 180 kW gücündeki şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu belirtildi.

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı - 4

"Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.

Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak."

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı - 5

TOGG'un 2023'ün mart ayında yollarda olması bekleniyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER