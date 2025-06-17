TOGG'un sedanı yollara çıkıyor: Rakipleriyle kıyaslandığında fiyatı ne kadar olur?
Yerli otomobil markası TOGG’un ilk elektrikli sedan modeli T10F, menzil, performans ve şarj süresi açısından iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, aynı segmentteki rakipleriyle kıyaslandığında T10F’in fiyatı ne seviyede olabilir?
Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, SUV modeli T10X’in ardından şimdi de sedan segmentine giriş yapıyor. 2025 yılı içerisinde yollara çıkması beklenen TOGG T10F, teknik özellikleriyle elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rekabetin habercisi.
Ancak resmi fiyat henüz açıklanmazken, piyasadaki benzer segmentteki modellerle karşılaştırıldığında T10F’in hangi fiyat bandında yer alacağı merak konusu.