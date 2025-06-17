TOGG'un sedanı yollara çıkıyor: Rakipleriyle kıyaslandığında fiyatı ne kadar olur?

T10F'İN MUHTEMEL FİYATI NE OLABİLİR?

Teknik veriler ışığında bakıldığında TOGG T10F, performans ve menzil açısından BMW i4 ile oldukça yakın seyrediyor. Türkiye’de üretiliyor olması ve devlet destekli ÖTV avantajları sayesinde, T10F’in fiyatının diğer rakiplerine göre rekabetçi olacağı şimdiden öngörülüyor.

Bu da onu, segmentindeki diğer modellerden belirgin biçimde daha ulaşılabilir kılabilir.

TOGG’un açıklayacağı resmi fiyat etiketi, yerli tüketicinin elektrikli otomobile geçişinde belirleyici olabilir. T10F’in rekabetçi fiyatlandırması, yalnızca iç pazarı değil, ihracat hedeflerini de etkileyecek bir unsur olarak görülüyor.