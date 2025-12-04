Togg'un yeni modeli üretim hattında, 0 faizli 1 milyon lira kredi

T10F, 15 Eylül itibarıyla toplam 6 bin 92 kullanıcıyla buluştu. Ekim ayında 2 bin 532, kasım ayında ise 2 bin 366 kullanıcı T10F’i tercih etti. Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara sunduğu finansman desteğini de artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için T10F’in V1 ve V2 versiyonlarında 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 83 bin 334 TL geri ödemeli bir fırsat sunuyor. Buna ek olarak, bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,39 faizli, 48 ay vadeli ve 68 bin 617 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2,63 faizli, 48 ay vadeli ve 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneklerle T10F sahibi olabiliyor.