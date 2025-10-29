Toyota Corolla yenilendi... Konsept resmen görücüye çıktı
Toyota Corolla 1966 yılından itibaren yollarda hakimiyetini sürdürürken en yeni neslinin konsept tasarımı radikal değişiklikler barındırıyor.
Dünyada en çok satılan otomobiller arasında liderliği uzun yıllardır bırakmayan Toyota Corolla, Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept tasarım olarak tanıtıldı. Radikal dönüşüme giren Corolla, tamamen elektrikli bir modelden tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlara kadar geniş bir güç aktarma organı yelpazesi sunmayı planlıyor.