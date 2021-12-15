Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 09:49
Toyota Başkanı Akio Toyoda bir basın toplantısı düzenleyerek gelecek dönemle ilgili elektrikli araç planlarını açıkladı. Toyota 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araç piyasaya sürecek.
Toyoda, aynı zamanda 2030'da global olarak yıllık 3.5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Geçtiğimiz 26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya üretti. Toyota, bataryalar için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını açıkladı.
Basın toplantısında sergilenen araçlar giderek genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları verdi.
bZ4X ile başlayan ürün gamı global olarak giderek genişleyecek. bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.
Genişleyen ürün gamı içerisinde elektrikli spor otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller ve ticari araçlar da yer alacak.
Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa’da 2035’e kadar yeni araç satışlarında CO2 emisyonunu yüzde 100 oranında düşürmeyi planlıyor.
Pickup EV
Corssover EV
bZ SDN
Small SUEV