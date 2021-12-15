Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model

Toyota önümüzdeki döneme damga vuracak yeni bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 09:49

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 1

Toyota Başkanı Akio Toyoda bir basın toplantısı düzenleyerek gelecek dönemle ilgili elektrikli araç planlarını açıkladı. Toyota 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araç piyasaya sürecek. 

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 2

Toyoda, aynı zamanda 2030'da global olarak yıllık 3.5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 3

Geçtiğimiz 26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya üretti. Toyota, bataryalar için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını açıkladı.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 4

Basın toplantısında sergilenen araçlar giderek genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları verdi.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 5

bZ4X ile başlayan ürün gamı global olarak giderek genişleyecek. bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 6

Genişleyen ürün gamı içerisinde elektrikli spor otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller ve ticari araçlar da yer alacak.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 7

Sport EV

Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa’da 2035’e kadar yeni araç satışlarında CO2 emisyonunu yüzde 100 oranında düşürmeyi planlıyor.

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 8

Pickup EV

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 9
Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 10

Corssover EV

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 11
Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 12

bZ SDN

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 13

Small SUEV

Toyota gelecek planlarını açıkladı: 2030'a kadar 30 elektrikli model - 14

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