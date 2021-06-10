Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı

Toyota Land Cruiser’ın yeni neslini Dubai’de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 09:38

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 1

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Land Cruiser 2021 yaz aylarından itibaren dünya çapında yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunmaya başlayacak.

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 2

Land Cruiser, 70 yıllık geçmişi, 170 ülkede ve bölgede 10 milyondan fazla satış adedine ulaştı. 

Tamamen yenilenen Land Cruiser, LC 300 versiyonuyla SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacak.

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 3

V6 ÇİFT TURBO 3,5 LİTRE BENZİNLİ VE 3,3 LİTRE DİZEL MOTORLA DESTEKLENİYOR

Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafif. Yeni süspansiyon sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü için kolay kontrol edilmesini sağlıyor. 

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 4

Dünyada ilk kez yeni Land Cruiser’da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşunu iyileştiriyor.

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 5

Yeni Land Cruiser, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor.

Çoklu Arazi Seçim Sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 6

Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3,5 litre benzinli ve 3,3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu sağlıyor. 

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 7

Ön Çarpışma Sistemi gibi ileri seviye kaza önleme özelliklerinin yanı sıra yeni Park Etme Destek Freni ile araç, park edilirken öndeki ve arkadaki engelleri tanıyarak olası kazaların önüne de geçebiliyor.

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 8
Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 9
Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - 10

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