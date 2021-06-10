Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı

Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3,5 litre benzinli ve 3,3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu sağlıyor.