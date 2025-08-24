Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu

Toyota, Yaris Ativ'e hibrit güç aktarma organı ve sportif GR Sport donanım seviyesini ekliyor. Yaris Ativ HEV GR Sport, agresif bir gövde kiti ve yol tutuş iyileştirmelerine kavuşuyor.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 1

Bazı pazarlarda Vios olarak da bilinen Toyota Yaris Ativ, genellikle küçültülmüş bir Corolla ile karşılaştırılan küçük bir sedan. Toyota, mevcut nesli Tayland'da piyasaya sürdükten üç yıl sonra, hibrit güç aktarma organı ve daha keskin bir şey isteyen sürücülere yönelik yeni GR Sport donanım seviyesiyle alt kompakt modelin çekiciliğini artırıyor.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 2

GR AYRINTILARI DİKKAT ÇEKİYOR

En sportif versiyondan başlayarak, Gazoo Racing paketi özel bir gövde kiti ve daha iddialı bir görünüm sunuyor. Yeniden tasarlanan ön tampon, daha büyük hava girişlerine, daha derin yan eteklere, arka difüzöre ve göze çarpmayan siyah bir spoylere ev sahipliği yapıyor.

Görünümü tamamlayan unsurlar arasında 17 inç alaşım jantlar, tavan ve ayna kapaklarındaki siyah detaylar ve önde ve arkada GR amblemleri yer alıyor. Alıcılar üç renk seçeneği arasından seçim yapabiliyor: Platin Beyaz İnci, Kırmızı Mika Metalik veya Attitude Siyah Mika.

GR Sport, iç mekanda siyah sentetik deri döşeme, gri dikişler ve direksiyon simidi ile koltuk başlıklarına işlenmiş GR logolarıyla temayı sürdürüyor.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 3

DONANIMLARI GÖZ DOLDURUYOR

Pioneer altı hoparlörlü sistem, 10,1 inç bilgi-eğlence ekranı, kablosuz şarj, otomatik klima kontrolü, ortam aydınlatması ve Toyota Safety Sense sürücü destek sistemi.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 4

ELEKTRİKLİ GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Çoğu GR Sport modelinde olduğu gibi, burada da odak noktası güçten ziyade yol tutuşu. Süspansiyon ve direksiyon bu donanım seviyesine özel olarak yeniden ayarlanmış, virajlarda dengeyi artırmak için ön ve arka denge çubukları eklenmiş.

Sistem, 90 beygir (67 kW / 91 PS) güç üreten doğal emişli 1.5 litrelik dört silindirli bir motoru, 79 beygir (59 kW / 80 PS) güç üreten bir elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu kurulum, 0,7 kWh lityum iyon batarya paketiyle desteklenen bir e-CVT aracılığıyla ön tekerleklere 110 beygir (82 kW / 111 PS) güç sağlıyor.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 5

Sürücüler, önceliklerine bağlı olarak Eco, Normal veya Power modları arasından seçim yapabiliyor. Yakıt ekonomisi ise Toyota'nın 29,4 km/l (3,4 l/100 km veya 69 mpg) olarak belirttiği değerle öne çıkıyor. Hibrit versiyon yalnızca GR Sport donanım seviyesinde değil, aynı zamanda daha sportif gövde kitini 16 inç jantlar ve daha sade siyah-gri bir iç mekanla değiştiren Premium versiyonuyla da sunuluyor.

Sadeliği tercih eden alıcılar için Toyota, yalnızca CVT şanzımanla eşleştirilmiş 93 beygir gücünde (69 kW / 94 PS) 1,2 litrelik dört silindirli benzinli bir motor sunmaya devam ediyor. Hibrit olmayan bu versiyon, Premium Luxury, Premium, Smart ve Sport olmak üzere dört donanım seviyesiyle geliyor, ancak GR Sport versiyonu yalnızca hibrit versiyon olarak kalmaya devam ediyor.

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 6

FİYATI NE KADAR?

Tayland'da Yaris Ativ HEV, Toyota'nın ürün gamındaki en uygun fiyatlı hibrit model olup, Premium versiyonu 719 bin baht (22 bin 200 dolar) ve GR Sport versiyonu 769 bin baht (23 bin 800 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuluyor. Hibrit versiyon, doğal olarak, 549 bin baht (17 bin dolar) başlangıç ​​fiyatıyla sunulan giriş seviyesi 1,2 litrelik benzinli versiyona göre daha pahalı.

Bodykit sevenler için opsiyonel Charismo Drift paketi 19 bin 990 baht (620 dolar) fiyat etiketine sahipken, GR aksesuar paketinin fiyatı ise 28 bin 990 baht (900 dolar).

Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu - 7

Nikkei'nin haberine göre, Japon otomobil üreticileri Tayland'da Çinli yeni gelenlere karşı güç kaybediyor ve pazar payları birkaç yıl önceki yüzde 90'lık hakimiyetten yüzde 71'e geriliyor. Toyota, son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 38'lik pazar payıyla liderliğini sürdürüyor ve Yaris Ativ HEV gibi daha uygun fiyatlı elektrikli seçeneklerle bütçe bilincine sahip alıcıları çekmeyi hedefliyor.

Yaris Ativ'in üretildiği Tayland'ın yanı sıra hibrit versiyonu, başta Güneydoğu Asya olmak üzere 23 pazara ihraç edilecek.

Aracın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz açıklama yapılmadı.

