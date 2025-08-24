Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu
Toyota, Yaris Ativ'e hibrit güç aktarma organı ve sportif GR Sport donanım seviyesini ekliyor. Yaris Ativ HEV GR Sport, agresif bir gövde kiti ve yol tutuş iyileştirmelerine kavuşuyor.
Bazı pazarlarda Vios olarak da bilinen Toyota Yaris Ativ, genellikle küçültülmüş bir Corolla ile karşılaştırılan küçük bir sedan. Toyota, mevcut nesli Tayland'da piyasaya sürdükten üç yıl sonra, hibrit güç aktarma organı ve daha keskin bir şey isteyen sürücülere yönelik yeni GR Sport donanım seviyesiyle alt kompakt modelin çekiciliğini artırıyor.