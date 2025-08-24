Toyota'dan yeni sedan... Fiyatı belli oldu

Sürücüler, önceliklerine bağlı olarak Eco, Normal veya Power modları arasından seçim yapabiliyor. Yakıt ekonomisi ise Toyota'nın 29,4 km/l (3,4 l/100 km veya 69 mpg) olarak belirttiği değerle öne çıkıyor. Hibrit versiyon yalnızca GR Sport donanım seviyesinde değil, aynı zamanda daha sportif gövde kitini 16 inç jantlar ve daha sade siyah-gri bir iç mekanla değiştiren Premium versiyonuyla da sunuluyor.



Sadeliği tercih eden alıcılar için Toyota, yalnızca CVT şanzımanla eşleştirilmiş 93 beygir gücünde (69 kW / 94 PS) 1,2 litrelik dört silindirli benzinli bir motor sunmaya devam ediyor. Hibrit olmayan bu versiyon, Premium Luxury, Premium, Smart ve Sport olmak üzere dört donanım seviyesiyle geliyor, ancak GR Sport versiyonu yalnızca hibrit versiyon olarak kalmaya devam ediyor.