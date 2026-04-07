Toyota'ya ek teşvik, 1 milyon liraya otomobil satıyor
07.04.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
Toyota, Japonya'daki elektrikli araç satışlarında BYD'yi geride bırakarak 6 bin dolarlık ek teşvikle büyük bir başarı elde etti.
Japonya, Ocak-Mart döneminde elektrikli araç satışlarında en iyi çeyreklerinden birini kaydederken, Toyota Motor, araç başına yaklaşık 1 milyon yen (6 bin 270 dolar) tutarındaki devlet alım teşvikleri sayesinde Çinli rakibi BYD'nin çok önüne geçti.
Açıklanan sektör verilerine göre, Mart ayında sona eren üç aylık dönemde Japonya'da tüm otomobil üreticileri genelinde toplam 26 bin 959 elektrikli araç satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'lik bir artış anlamına geliyor.
Bu, ilk çeyrek için tüm zamanların en yüksek rakamı ve Temmuz-Eylül 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik satışların 20 bin adedi aşması anlamına geliyor. Tüm binek araç satışları içindeki elektrikli araç oranı ilk kez yüzde 2,5'i aştı.
Toyota, ilk çeyrekte 7 bin 241 adet elektrikli araç satarak genel büyümeye öncülük etti. Satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 34 kat arttı.
736 KİLOMETRE MENZİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Toyota'nın geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürdüğü güncellenmiş bZ4X modeli iyi bir performans sergiledi. Modelin pazarlanabilirliğini artıran en önemli özelliklerden biri, tam şarjla yüzde 30'dan fazla artırılarak maksimum 746 kilometreye ulaşan gelişmiş sürüş menzili oldu.
1 MİLYON LİRAYA SATILIYOR
Ayrıca, elektrikli araç sübvansiyonlarında yapılan değişiklikler de olumlu bir etki yarattı. Japon hükümeti, ABD ile yaptığı ikili gümrük tarifesi anlaşması doğrultusunda, Ocak ayında yakıt hücreli araçlara yönelik sübvansiyonları azalttı ve elektrikli araçlar için sübvansiyonların üst sınırını 400 bin yen artırdı.
bZ4X için sağlanan devlet desteği 400 bin yen artırılarak 1,3 milyon yene çıkarıldı; bu da önerilen perakende satış fiyatı olan 4,8 milyon yene kıyasla etkin satın alma fiyatını 3,5 milyon yene (yaklaşık 1 milyon lira) düşürdü.
Artan sübvansiyonlardan yararlanan diğer üreticiler için elektrikli araç satışları neredeyse beş kat arttı. Tesla satış hacmini iki katından fazla artırarak yaklaşık 5 bin 100 adede çıkardı. Subaru'nun elektrikli araç satışları ise sekiz kat artarak 580 adede ulaştı.