Toyota'ya ek teşvik, 1 milyon liraya otomobil satıyor

Ayrıca, elektrikli araç sübvansiyonlarında yapılan değişiklikler de olumlu bir etki yarattı. Japon hükümeti, ABD ile yaptığı ikili gümrük tarifesi anlaşması doğrultusunda, Ocak ayında yakıt hücreli araçlara yönelik sübvansiyonları azalttı ve elektrikli araçlar için sübvansiyonların üst sınırını 400 bin yen artırdı.

bZ4X için sağlanan devlet desteği 400 bin yen artırılarak 1,3 milyon yene çıkarıldı; bu da önerilen perakende satış fiyatı olan 4,8 milyon yene kıyasla etkin satın alma fiyatını 3,5 milyon yene (yaklaşık 1 milyon lira) düşürdü.

Artan sübvansiyonlardan yararlanan diğer üreticiler için elektrikli araç satışları neredeyse beş kat arttı. Tesla satış hacmini iki katından fazla artırarak yaklaşık 5 bin 100 adede çıkardı. Subaru'nun elektrikli araç satışları ise sekiz kat artarak 580 adede ulaştı.