Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti!

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2024'te 2 milyon 599 bin oldu Türkiye'de 2024'te 2 milyon 598 bin 816 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 36 bin 657 taşıtın kaydı silindi. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 38,5'inin gri olduğu kayıtlara geçti.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Geçen yıl, 2023'e kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 yükselerek 36 bin 657 oldu. Böylece 2024'te trafikteki taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 artış gerçekleşti.

OTOMOBİL HABERLERİ

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 2

YÜZDE 60'I BENZİNLİ

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 otomobilin yüzde 60,8'inin benzin, yüzde 16,7'sinin hibrit, yüzde 11,3'ünün dizel, yüzde 10,2'sinin elektrikli, 1'inin LPG'li olduğu görüldü.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 3

Aralık 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 otomobilin ise yüzde 34,1'inin dizel, yüzde 31,9'unun LPG, yüzde 30,2'sinin benzin, yüzde 2,4'ünün hibrit ve yüzde 1,1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 4

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,1'inin 1300 ve altı, yüzde 22,3'ünün 1401-1500, yüzde 15,1'inin 1301-1400, yüzde 12,4'ünün 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,6'sının 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 5

YÜZDE 38,5'U GRİ RENKLİ

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 38,5'inin gri olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,2 olarak hesaplandı.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 6

2024 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu.

Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti! - 7

Bu araçların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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