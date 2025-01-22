Trafiğe kaydolan araç sayısı 2024’te 2,6 milyon oldu: Bir milyon kişi aynı rengi seçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.



Geçen yıl, 2023'e kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 yükselerek 36 bin 657 oldu. Böylece 2024'te trafikteki taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 artış gerçekleşti.