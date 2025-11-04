Trafikte yeni düzenleme yapıldı. Bisiklet, motosiklet, traktör kullananlar eldiven ve koruma gözlüğü takacak

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen yeni maddelere göre, bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman zorunluluğu geldi. Traktör kullananlar artık gözlük takacak, motorsiklette arka tarafta oturan da gözlük ve eldiven takacak.

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü ve araç sicillerini tutmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ile hukuki değişiklikler, kamu kurumlarının yanısıra,  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerince elektronik sistemle yapılabilecek.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.

ELDİVEN VE KORUMA GÖZLÜĞÜ ŞARTI GELDİ

Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoseri ile korunanlar hariç), sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu oldu.

Üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

CEZASI NE KADAR?

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.

