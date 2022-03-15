Tüm zamanların en güçlü Golf’ü: Golf R satışa sunuldu

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 12:04
Volkswagen markasının ikonik modellerinden biri olan Golf’ün, 8. neslindeki sportif versiyonu Golf R, beşinci jenerasyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.
Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü ve dört tekerlekten çekişli yeni Golf R, 320 PS güç, 420 Nm tork üreten 2.0 litrelik TSI motoruyla, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor ve 250 km/s’lik azami hız değerine sahip.
Spor otomobilin beşinci versiyonu, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran R-Performance paketiyle de standart olarak alınabiliyor.
Yeni Golf R’da standart olarak sunulan Dijital Kokpit Pro’da 10,25 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi bulunuyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları da tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla sağlanabiliyor.
Golf R’da "Sardegna / ArtVelours" kumaş koltuk döşemesi, "Carbon Grey" iç dekor, "R" logolu spor ön koltuklar, fırçalanmış alüminyum pedallar, siyah tavan döşemesi, 30 farklı renkte ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, çok fonksiyonlu ve ısıtmalı "R" logolu spor deri direksiyon yer alıyor.
Araçta, IQ.LIGHT LED Matrix farlar ve LED gündüz sürüş farları, LED stoplar ve dinamik sinyal lambaları, dinamik uzun var asistanı "Dynamic Light Assist", yan aynalarda ve kapı kollarında dış ambiyans aydınlatması "Welcome Light" standart olarak sunuluyor.
Yeni Golf R; Türkiye’de standart olarak sunulan “R-Performance” paketi dahilinde R-Performance Tork Vektörleme işlevi, yani arka aksta tekerlekler arasında farklı tork dağıtımına sahip yeni ve geliştirilmiş 4MOTION sistemini barındırıyor.
R-Performance Tork Vektörleme işlevi, arka aksta bulunan etkili bir kavrama mekanizmasını kullanıyor. Yeni arka aks tahrik sistemi, gücün yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor. Direksiyon açısı, araç hızı, yanal ivmelenme derecesi ve daha birçok veriyi yorumlayarak elektronik olarak yönetilen sistem, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminden arka aksa aktarılan çekiş gücünü sol ve sağ arka tekerlekler arasında değişken bir şekilde dağıtıyor. Böylece daha yüksek viraj hızları ve gelişmiş yol tutuş özelliklerini standart olarak sunuluyor.
“R-Performance” paketinin bir diğer özelliği ise direksiyon başındaki deneyimi daha da eğlenceli hale getiren “Drift” profili. Drift sürüş modu seçildiğinde, güç büyük oranda arka aksa ve böylece arka tekerleklere dağıtılarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip bir otomobilde, arkadan itişli bir otomobil hissi yaşamanıza olanak sağlıyor.
Yeni Golf R’da, en üst düzey yarış otomobilleri ve motosikletleri için egzoz sistemleri üreten dünyaca ünlü “Akrapovic” markası tarafından özel olarak geliştirilmiş bir egzoz sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Sistem, yanmış gazları mümkün olan en kısa zamanda tahliye ediyor.
Yeni Golf R Türkiye'de 1 milyon 451 bin 300 TL'den satışa sunuldu.