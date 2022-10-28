Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim

Ankara'ya götürülen ve adı "Devrim" olarak değiştirilen araçlardan biri, 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından test amacıyla kullanıldı. Bu sırada benzini biten Devrim, daha sonra trenle Eskişehir'e getirilerek bir süre fabrika içinde kullanıldı, ardından TÜRASAŞ tesislerinde sergilendi.