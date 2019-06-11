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Türkiye'de 2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

ntv.com.tr

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2019 model otomobilleri derledik.

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    Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.
  • 2

    Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri...
  • 3

    CİTROEN

    CİTROEN

    C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

    Kampanyalı fiyat 95.000 TL

  • 4

    C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2 

    Kampanyalı fiyat 88.500 TL

  • 5

    DACİA

    DACİA

    Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 75.900

  • 6

    DACİA

    DACİA

    Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 98.900

  • 7

    FİAT

    FİAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - 83.900 TL 

    Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 68.900 TL

  • 8

    FİAT

    FİAT

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 95.900 TL

    Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 80.900 TL
  • 9

    FORD

    FORD

    Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

    Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı 102.100
  • 10

    HONDA

    HONDA

    Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin 107.300 TL

  • 11

    HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 79.650 TL

  • 12

    HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 88.800 TL

  • 13

    HYUNDAİ

    HYUNDAİ

    Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli) 88.560 TL

  • 14

    HYUNDAİ

    HYUNDAİ
    Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL
  • 15

    KİA

    KİA
    Picanto Live 1.0L