Türkiye'de 2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
ntv.com.tr
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2019 model otomobilleri derledik.
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1Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.
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2Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri...
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3
CİTROEN
C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı fiyat 95.000 TL
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4
C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı fiyat 88.500 TL
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5
DACİA
Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 75.900
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6
DACİA
Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 98.900
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7
FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - 83.900 TL
Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 68.900 TL
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8
FİAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 95.900 TLGüncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 80.900 TL
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9
FORD
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri ManuelKampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı 102.100
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10
HONDA
Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin 107.300 TL
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11
HYUNDAİ
İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 79.650 TL
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12
HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 88.800 TL
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13
HYUNDAİ
Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli) 88.560 TL
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14
HYUNDAİElantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL
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15
KİAPicanto Live 1.0L