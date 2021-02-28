Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, 150 bin TL altındaki model sayısı ise 5'e çıktı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

ntv.com.tr 28.02.2021 - 13:40

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 1

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 2
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 3

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 4

CİTROEN 

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı 296.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 5

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
 
Fiyatı 197.500 TL
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 6

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 

Fiyatı 141.900 TL 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 7

DACİA

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg

Fiyatı 167.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 8

DACİA  

2020 Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp 

Fiyatı 159.050 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 9

DACİA  

DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 - 2020 model

Liste fiyatı 176.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 2021 model

Liste fiyatı 196.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 10

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP 

Fiyatı: 135.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 11

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 152.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 12

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 193.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 13

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Fiyatı: 159.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 14

FİAT 

PANDA URBAN 1.2 69 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 143.900 TL

Kampanyalı fiyatı 139.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 15

FİAT 

500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA 

Fiyatı: 178.100 TL

Kampanyalı fiyatı:  172.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 16

FİAT 

500L 2020 Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

Fiyatı: 193.100 TL 

Kampanyalı Fiyatı:  183.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 17

FİAT 

500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT

Fiyatı: 230.100 TL

Kampanyalı fiyatı 220.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 18

FORD

Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model

Fiyatı 207.750 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 19

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 212.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 20

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 229.400 TL

Kampanyalı fiyatı 227.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 21

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 277.500 TL

Kampanyalı fiyatı 224.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 22

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin

Liste fiyatı 285.900 TL
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 23

HYUNDAİ 

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 157.450 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 24

HYUNDAİ 

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 168.550 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 25

HYUNDAİ 

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
 
Liste fiyatı 282.500 TL

2020 model Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) 

Liste fiyatı 201.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 26

KİA 

YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 2020

Fiyatı: 157.300 TL

2020 model kampanyalı fiyatı 156.300 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 27

KİA 

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020

Fiyatı: 142.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 28

KİA 

CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020

Fiyatı: 208.200 TL

Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 29

KİA 

YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool -2020

Fiyatı: 175.800 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 30

KİA 

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 2020

Fiyatı 229.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 31

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 186.350 TL

Kampanyalı fiyatı 177.500 TL

Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model

Fiyatı 178.850

Kampanyalı fiyatı 170.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 32

MITSUBISHI

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT

Fiyatı 300.394 TL

Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

2021 fiyatları güncelleniyor... 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 33

NİSSAN 

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 

Fiyatı 189.100 TL

Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 34

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 231.200 TL

Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 35

QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia 

Fiyatı 328.000 TL

Kampanyalı fiyatı 295.400 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 36

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 172.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 37

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 279.500 TL

Şubat ayına özel fiyat: 227.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 38

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition

Fiyatı 216.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 39

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 

Liste fiyatı 176.000 TL

Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 40

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 

Fiyatı 283.253 TL

Kampanyalı fiyatı: 280.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 41

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 318.153 TL

Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 42

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 155.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 43

RENAULT

Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg - 2020 model

Liste fiyatı 212.050 TL 

Yeni Captur Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2021 model

Liste fiyatı 298.000 TL 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 44

RENAULT

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 

Fiyatı 141.050 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 45

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.0 TCe 115 bg


Fiyatı 198.100 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 46

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 

Liste fiyatı 170.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 47

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 209.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 48

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus 

Fiyatı 218.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 49

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium 

Fiyatı 204.900 TL 

2020 Model fiyatı 184.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 50

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 230.900 TL

2020 Model fiyatı 219.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 51

SKODA

YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite

Fiyatı: 324.900 TL

2020 Model Yılı Fiyatı 299.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 52

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 

Fiyatı 294.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 53

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 2020 model

Liste fiyatı 210.779 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 54

SUZUKİ

SX4 S-CROSS 1.4 Elegance AT Otomatik- Benzinli -140 PS - 4x2 - 2020 model

Fiyatı 306.047 TL

Kampanyalı fiyatı 296.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 55

SUZUKİ

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model

Fiyatı 284.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 56

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision

Liste fiyatı 203.600 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 57

TOYOTA

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S 

Fiyatı 228.750

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 58

TOYOTA

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

Liste Fiyatı 209.200

YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT 

Liste Fiyatı 299.300

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 59

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 

Liste fiyatı 181.800 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - 60

VOLKSWAGEN 

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus 

Liste fiyatı 207.100 TL

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