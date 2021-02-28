Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

ntv.com.tr 28.02.2021 - 13:40
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 141.900 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 167.900 TL
2020 Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
Fiyatı 159.050 TL
Liste fiyatı 176.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 196.000 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Fiyatı: 135.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 152.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 145.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 193.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 159.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 154.900 TL
PANDA URBAN 1.2 69 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 143.900 TL
Kampanyalı fiyatı 139.900 TL
500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Fiyatı: 178.100 TL
Kampanyalı fiyatı: 172.100 TL
500L 2020 Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Fiyatı: 193.100 TL
Kampanyalı Fiyatı: 183.100 TL
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
Fiyatı: 230.100 TL
Kampanyalı fiyatı 220.100 TL
Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 207.750 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 212.500 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 229.400 TL
Kampanyalı fiyatı 227.100 TL
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 277.500 TL
Kampanyalı fiyatı 224.500 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 157.450 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.550 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 282.500 TL
2020 model Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Liste fiyatı 201.100 TL
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 2020
Fiyatı: 157.300 TL
2020 model kampanyalı fiyatı 156.300 TL
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 142.000 TL
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020
Fiyatı: 208.200 TL
Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool -2020
Fiyatı: 175.800 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 2020
Fiyatı 229.500 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 186.350 TL
Kampanyalı fiyatı 177.500 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model
Fiyatı 178.850
Kampanyalı fiyatı 170.000 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT
Fiyatı 300.394 TL
Kampanyalı fiyatı 287.650 TL
2021 fiyatları güncelleniyor...
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 189.100 TL
Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 231.200 TL
Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia
Fiyatı 328.000 TL
Kampanyalı fiyatı 295.400 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 172.900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279.500 TL
Şubat ayına özel fiyat: 227.900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 216.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 176.000 TL
Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 283.253 TL
Kampanyalı fiyatı: 280.100 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 155.000 TL
Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg - 2020 model
Liste fiyatı 212.050 TL
Yeni Captur Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2021 model
Liste fiyatı 298.000 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Fiyatı 141.050 TL
Fiyatı 198.100 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 170.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 209.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 218.000 TL
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 204.900 TL
2020 Model fiyatı 184.500 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 230.900 TL
2020 Model fiyatı 219.500 TL
YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite
Fiyatı: 324.900 TL
2020 Model Yılı Fiyatı 299.900 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 294.900 TL
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 2020 model
Liste fiyatı 210.779 TL
SX4 S-CROSS 1.4 Elegance AT Otomatik- Benzinli -140 PS - 4x2 - 2020 model
Fiyatı 306.047 TL
Kampanyalı fiyatı 296.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 203.600 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 228.750
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 209.200
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT
Liste Fiyatı 299.300
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 181.800 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus
Liste fiyatı 207.100 TL