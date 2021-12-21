Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor)

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 10:23
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı.
Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 387,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 403,300 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 423,900 TL
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 354.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 419.000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 459.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 459.000 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 469.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 336.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 437.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 471.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 359.000 TL
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 444.900 TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 428.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 254.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 331.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 398.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel
472.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 339.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 330.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 381.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 406.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 412.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 424.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 440.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL
500X Urban 1.0 120HP Fire MT
Fiyatı: 480.900 TL
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 411.800 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
430.600 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 372.600 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 419.850 TL
Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 413.460 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
- 489.800 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)
- 496.600 TL
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 449.750 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 499.400 TL
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Fiyatı: 332.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 331.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 375.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL
Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 461.900 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 345.000 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK
Fiyatı 355.500 TL
FİYATLAR GÜNCELLENİYOR
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 395.900 TL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 490.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 369.500 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 460.500 TL
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 361.000 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 399.000 TL
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 462.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL
SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 486.000 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision -
Liste fiyatı 350.550 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL
COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL
COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL
COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL
COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 368.400 TL
1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL
1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL