Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor)

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 10:23

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 1

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı. 

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı. 

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 2

VOLKSWAGEN 

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 3

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 4

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 5

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 6

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 459.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 7

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 469.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 8

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 336.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 437.000 TL 

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 9

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
 
Fiyatı: 471.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 10

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 11

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 444.900 TL 

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 12

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 428.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 13

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900  TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 14

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli

Fiyatı: 254.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900  TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 15

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 331.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 16

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL 

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel
472.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 17

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Fiyatı: 339.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 18

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 330.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 19

FİAT 

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 381.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 406.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 412.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 424.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 20

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 440.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 21

FİAT 

500X Urban 1.0 120HP Fire MT

Fiyatı: 480.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 22

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 411.800 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
430.600 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 23

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 372.600 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift  Renk Benzin AMT - 419.850 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 24

HYUNDAİ 

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 413.460 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
 - 489.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)
 - 496.600 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 25

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel 

Fiyatı: 449.750 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik  Style Benzin Otomatik  - 499.400 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 26

KİA 

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin 

Fiyatı: 332.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 27

KİA 

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 331.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 28

KİA 

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Fiyatı: 375.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 29

KİA 

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS 

Fiyatı 461.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 30

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT 

Fiyatı 345.000 TL 

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK

Fiyatı 355.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 31

NİSSAN

FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 32

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 395.900 TL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 33

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 490.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 34

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 

Liste fiyatı 369.500 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 460.500 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 35

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 361.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 36

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 399.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 37

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı 462.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 38

SUZUKİ

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 486.000 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 39

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -

Liste fiyatı 350.550 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL

COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL 

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL

COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL 

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL

COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor) - 40

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 368.400 TL

1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL 

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL

1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL

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