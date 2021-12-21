Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Fiyatlar güncelleniyor)

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı.

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...