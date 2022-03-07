Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 11:05
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 371,300 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 430,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 448,300 TL
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model
Fiyat 398,900 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 332.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 447.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 489.000 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 496.400 TL TL
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 325.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 439.500 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 453.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 476.500 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 455.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 471.500 TL
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 367.000 TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 329.900 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 384.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 363.900 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 388.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 448.900 TL
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 455.900TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 453.900 TL
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 481.000 TL
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 489.000 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 266.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 380.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 309.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 457.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 353.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 445.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 307.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 392.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 324.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 426.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 446.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 317.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 353.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 442.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 443.900 TL
Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli
Fiyatı: 446.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 331.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 375.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 440.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 455.900 TL
Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin
Fiyatı 471.600 TL
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
Fiyatı 499.100 TL
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 382.200 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
396.100 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 261.200 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL
1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 308.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL
2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 458.500 TL
Kampanyalı: 432.357 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 357.700 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL
2021 Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT
Fiyatı: 467.359 TL
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Fiyatı: 299.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 305.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 309.900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 309.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 364.900 TL
Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 439.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı - 311.900 TL
Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia
Fiyatı: 377.700 TL
1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 433.600 TL
1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 462.300
TL
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı: 450.400
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 358.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 446.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 463.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 494.900 TL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 402.700 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 499.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 362.500 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 450.000 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 475.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı - 495.000 TL
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 291.900 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 320.900 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 358.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 363.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 402.900 TL
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 312.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 380.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 402.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 428.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 437.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 465.900 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 475.900 TL
2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 394.500 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 398.500 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 402.500 TL
Corolla 1.5 Vision -
Liste fiyatı 381.900 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL
COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 330.400 TL
1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL
1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL
BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.
Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.
Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.
Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.
Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi.