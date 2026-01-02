Türkiye'de efsane olmuştu. Honda Civic'in Türkiye'de satışları durdu

Honda fiyat listesinden Civic modelini kaldırdı. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta olan, fanları bulunan Civic 2026 yılında satılmayacak.

2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanmaya başlamıştı.

Bu da fiyat politikaları üzerinde etkili olmuştu. Distribütörlerin fedakarlıklarıyla markalar bazı modellerini satışa sunarken bazı modeller de satıştan çekilmesi planlanıyordu.

Honda'da da Civic modelini satıştan kaldırmış oldu.