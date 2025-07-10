Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Elektrikli araçlarda rekor yılı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Toplam 118 bin 611 adet otomobilin satıldığı ayda, liderlik Volkswagen’e geçerken elektrikli araçların pazar payı tarihte ilk kez yüzde 27’ye ulaştı. Tesla, satış listesinde ilk 5’e girerken, yerli üretici Togg istikrarlı çıkışını sürdürdü.
Haziran ayında Türkiye otomobil pazarında yoğun bir hareketlilik yaşandı. ODMD verilerine göre, Volkswagen 10 bin 526 adetlik satışla ayı lider tamamladı. Fiat 10 bin 32 adetle ikinci sırada yer alırken, Renault 9 bin 900 adetle üçüncü oldu.