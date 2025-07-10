Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Elektrikli araçlarda rekor yılı

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER REKOR KIRDI

Haziran ayında Türkiye’de 25 bin 646 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, otomobil pazarının yüzde 27’sini oluşturarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı.



En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.