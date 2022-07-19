Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 10:41
Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok elektrikli modelin fiyatı değişti.
Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.
160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.
Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.
İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
(Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.720.200 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.764.379 TL
Audi e-Tron GT quattro - 3.749.160 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.326.207 TL
Taycan - 3.579.139 TL
Taycan 4S - 4.356.586 TL
Taycan GTS - 5.316.746 TL
Taycan Turbo - 6.196.015 TL
Taycan Turbo S - 7.533.698 TL
Taycan 4 Cross Turismo - 3.837.003 TL
Taycan 4S Cross Turismo - 4.586.779 TL
Taycan Turbo Cross Turismo - 6.237.073 TL
Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.566.045 TL
Taycan GTS Sport Turismo - 5.348.429 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg -2.190.900 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 2.851.700 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.169.500 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.191.700 TL
BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.363.500 TL
6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 811.523 TL
Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.489.389 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.721.944 TL
Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.009.900 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.117.900 TL
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.710.500 TL
Mercedes-Benz EQA 4MATIC - 1.746.000 TL
Mercedes-Benz EQC - 2.316.500 TL
Mercedes-Benz EQB - 1.777.500 TL
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.740.000 TL
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.182.500 TL
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.615.000 TL
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 825.473 TL
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Resolute Edition - 828.069 TL
Zen 80 kW Z.E. 50 - 739.900 TL
Skywell ET5 Premium Line - 915.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus - 1.420.000 TL
Subaru Solterra e-Xtreme - 1.485.930 TL
SubaruSolterra e-Xclusive - 1.559.857 TL
Subaru Solterra e-Xcellent - 1.650.865 TL
XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.550.395 TL