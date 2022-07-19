Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok elektrikli modelin fiyatı değişti.

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.