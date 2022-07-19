Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 6 aylık raporuna göre, 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu haberimizde Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatlarını listeledik.

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 10:41

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 1

Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok elektrikli modelin fiyatı değişti. 

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 2

Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti. 

İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...

(Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 3

AUDİ

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.720.200 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 4

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.764.379 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 5

Audi e-Tron GT quattro - 3.749.160 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 6

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.326.207 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 7

PORSCHE

Taycan - 3.579.139 TL

Taycan 4S - 4.356.586 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 8

Taycan GTS - 5.316.746 TL

Taycan Turbo - 6.196.015 TL

Taycan Turbo S - 7.533.698 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 9

Taycan 4 Cross Turismo - 3.837.003 TL

Taycan 4S Cross Turismo - 4.586.779 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 10

Taycan Turbo Cross Turismo - 6.237.073 TL

Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.566.045 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 11

Taycan GTS Sport Turismo - 5.348.429 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 12

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg -2.190.900 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 13

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 2.851.700 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 14

BMW

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.169.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 15

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.191.700 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 16

BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.363.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 17

CİTROEN AMİ

6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 18

DFSK

Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 19

HYUNDAİ KONA

100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 811.523 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 20

JAGUAR

Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.489.389 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 21

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.721.944 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 22

KİA EV6

Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.009.900 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 23

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.117.900 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 24

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.710.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 25

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQA 4MATIC - 1.746.000 TL 

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 26

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQC - 2.316.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 27

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQB - 1.777.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 28

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.740.000 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 29

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.182.500 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 30

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.615.000 TL 

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 31

MINI COOPER SE

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 825.473 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 32

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Resolute Edition - 828.069 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 33

RENAULT ZOE

Zen 80 kW Z.E. 50 - 739.900 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 34

SKYWELL

Skywell ET5 Premium Line - 915.000 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 35

Skywell ET5 Premium Plus - 1.420.000 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 36

SUBARI SOLTERA

Subaru Solterra e-Xtreme - 1.485.930 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 37

SubaruSolterra e-Xclusive - 1.559.857 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 38

Subaru Solterra e-Xcellent - 1.650.865 TL

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - 39

VOLVO

XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate -  1.550.395 TL

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