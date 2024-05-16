Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında 43 bin 845 adet hibrit ve 23 bin 102 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.

Hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 14,9 ile dizelin önünde ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,8 'e çıktı.

2023 yılı aynı döneminde 7.574 adet elektrikli ve 28.060 adet hibrit otomobil satışı yapılmıştı.