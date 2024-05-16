Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var

Türkiye'de elektrikli otomobil modellerinin sayısı her geçen gün artıyor. Satışları da hızla artan ve pazar payı gittikçe yükselen elektrikli otomobillere ilgi yoğun. Peki Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? 1 milyon altında satılan kaç elektrikli otomobil var?

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında 43 bin 845 adet hibrit ve 23 bin 102 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. 

Hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 14,9 ile dizelin önünde ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,8 'e çıktı. 

2023 yılı aynı döneminde 7.574 adet elektrikli ve 28.060 adet hibrit otomobil satışı yapılmıştı. 

OTOMOBİL HABERLERİ

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 2

Peki Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri hangileri? İşte 1 milyon altında 3 modelin kaldığı 2 milyon TL altında satılan elektrikli otomobiller...

(Listede markalar harf sırasına göre dizilmiştir)

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 3

BYD Atto 3 - 1.790.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 4

Citroen e-C4 - 1.555.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 5

Citroen e-C4 X - 1.570.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 6

Dacia Spring - 885.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 7

Fiat 500e - 1.435.900 TL (2023 model)

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 8

Hyundai Kona - 1.499.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 9

Hyundai Ioniq 6 - 1.765.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 10

Jeep Avenger - 1.729.900TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 11

Kia Niro EV - 1.790.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 12

Kia EV6 - 1.920.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 13

Leap Motor T03 - 899.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 14

MG MG4 Electric Comfort - 1.349.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 15

MG ZS EV Luxury - 1.739.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 16

Neta U - 1.746.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 17

Opel Corsa Elektrik - 1.340.900 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 18

Opel Astra Elektrik - 1.715.900 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 19

Opel Mokka Elektrik - 1.553.900 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 20

Peugeot E-208 GT - 1.370.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 21

PEUGEOT E-308 GT - 1.715.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 22

PEUGEOT E-2008 ALLURE - 1.606.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 23

Renault MEGANE E-TECH - 1.634.000 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 24

Skywell ET5 Long Range Legend - 1.880.000

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 25

SSangYong Torres EVX - 1.780.000 TL (2023 model)

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 26

Tesla Model Y - 1.791.451 TL

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 27

Togg V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL 

Togg V1 RWD Uzun Menzil - 1.673.000 TL 

Togg V2 RWD Uzun Menzil - 1.823.000 TL   

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: 1 milyon TL altında 3 model var - 28

Yudo 3 - 990.000 TL

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