Türkiye'de tek olacak... Motoru ve şanzımanı yok, 30 milyon lira verdiler... İşte Toyota Supra'nın kısa hikayesi
Türkiye'de otomobil severler bu ilana odaklanmıştı. Herkes yeni sahibinin kim olacağını bekliyordu. Ancak araç halen Habur'da ve ambarda bekletiliyor. İşte tüm detaylar...
Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği 1993 model Toyota Supra yeniden Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sisteminde görünmeye başladı.
Motor, şanzıman, elektrik tesisatı ve birçok sorunu olan Toyota Supra'nın taliplileri ihalenin ne zaman olacağını merak ediyor.
"ESKİ SAHİBİ ALDI, YAPIYOR" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ
İnternette viral olan ve ihaleye ilişkin aracın sahibinin dava açtığını, aracı ihaleden çektirip aldığı ve sonrasında aracın motor, şanzıman gibi eksiklerini yaptırıp trafiğe çıkaracağına dair gerçekle ilgili olmayan iddialar ortaya atılmıştı.