Türkiye'de tek olacak... Motoru ve şanzımanı yok, 30 milyon lira verdiler... İşte Toyota Supra'nın kısa hikayesi

ÖTV, KDV VE DAMGA VERGİSİ ÇIKACAK



Aracı alacak kişi sadece aracın ihaledeki fiyatı değil, damga vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'ni de ödemek zorunda olacak. Bu da yüzde 220 ÖTV ödenmesine neden olabilir. Bu nedenle aracı alacak kişinin vergileri de hesaplaması gerekiyor.



Toyota Supra'nın motoru üzerinde olmadığı için alıcısı tarafından tescil yapılmak istenirse araca uygun motor takılmasına müteakip ÖTV ve buna ilişkin KDV'nin vergi dairesine ödenmesi halinde tescil işlemi yapılıp ruhsat çıkarılacak.