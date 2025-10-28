Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi

Togg'un özel üretim limuzin tarzı Togg T10X aracı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay Tankı Teslimat Töreni öncesinde görüntülendi.

Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi - 1

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg'un özel üretim versiyonu ilk kez görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan taşıyan devasa uzunluktaki limuzin tarzı özel üretim Togg'da 4 sıra koltuk bulunuyor.

Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.

Togg yetkililerinin verdiği bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı. 

Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi - 3

DÜNYADA NADİR BULUNAN ARAÇLARDAN

Togg'un özel üretim aracı Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine kurgulanmış durumda. Dünyada ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hummer marka araçların da şaseleri uzatılarak limuzin haline getirilebiliyor ve sayıları oldukça az.

Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi - 4

RENGİ BEYAZ, KAPUTTA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU BULUNUYOR

Beyaz renk üretilen limuzin Togg'un elektrikli motorunun bulunduğu kaputunun üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel yapım Togg'un ön koltuğunda seyahat etti.

Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi - 5

KAPI MENTEŞE YERLERİ YOK, KOMPLE CAM TAVAN

Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER