Türkiye'de tek... Erdoğan alana Togg'la geldi, özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Togg'un özel üretim limuzin tarzı Togg T10X aracı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay Tankı Teslimat Töreni öncesinde görüntülendi.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg'un özel üretim versiyonu ilk kez görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.