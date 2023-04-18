"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak.

Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde birinci olan model ilan edilecek. OGD üyeleri ayrıca, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında özel ödül verecek.