"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model açıklandı.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. 

Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde birinci olan model ilan edilecek. OGD üyeleri ayrıca, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında özel ödül verecek.

OTOMOBİL HABERLERİ

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 2

BMW X1

“Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen 33 aday arasından finale kalan 7 otomobil şu şekilde...

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 3

BMW X1

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 4

DACİA JOGGER

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 5

DACİA JOGGER

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 6

HYUNDAİ IONIQ 5

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 7

HYUNDAİ IONIQ 5

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 8

NİSSAN X-TRAİL

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 9

NİSSAN X-TRAİL

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 10

OPEL ASTRA

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 11

OPEL ASTRA

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 12

PEUGEOT 408

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 13

PEUGEOT 408

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 14

TOYOTA COROLLA CROSS

"Türkiye'de Yılın Otomobili" için 7 finalist belli oldu - 15

TOYOTA COROLLA CROSS

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