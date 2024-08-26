Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 adet oldu. SUV otomobiller, 296 bin 768 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,3 pay aldı. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 adet otomobil satışı gerçekleşti.