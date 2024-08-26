Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 296.786 adet satış rakamıyla yüzde 55,3 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 141.195 adet satış ile Sedan, yüzde 17,2 pay ve 92.253 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...