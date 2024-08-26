Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 adet oldu. SUV otomobiller, 296 bin 768 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,3 pay aldı. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 adet otomobil satışı gerçekleşti.

OTOMOBİL HABERLERİ

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 2

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 296.786 adet satış rakamıyla yüzde 55,3 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 141.195 adet satış ile Sedan, yüzde 17,2 pay ve 92.253 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 3

20 - FORD PUMA

Ford Puma 5 bin 570 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 4

19 - OPEL MOKKA

Opel Mokka 5 bin 598 adet satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 5

18 - SKODA KAMİQ

Skoda Kamiq 5 bin 621 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 6

17 - HYUNDAİ TUCSON

Hyundai Tucson 5 bin 640 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 7

16 - OPEL CROSSLAND

Opel Crossland 5 bin 971 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 8

15 - PEUGEOT 408

Peugeot 408 - 6 bin 506 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 9

14 - DACİA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway 6 bin 538 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 10

13 - VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 6 bin 590 adetlik satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 11

12 - VOLKSWAGEN TAİGO

Volkswagen Taigo 6 bin 940 adetlik satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 12

11 - NİSSAN QASHQAİ 

Nissan Qashqai 7 bin 987 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 13

10 - MG HS

MG'nin HS modeli 8 bin 40 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 14

9 - HYUNDAİ BAYON

Hyundai Bayon 8 bin 811 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 15

8 - PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 - 9 bin 054 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 16

7 - PEUGEOT 3008

7. sırada olan Peugeot 3008 10 bin 265 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 17

6 - CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5 - 10 bin 683 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 18

5 - TOGG T10X

Togg T10X 12 bin 718 adet satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 19

4 - DACİA DUSTER

13 bin 067 adetlik satışla Dacia Duster 4. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 20

3 - CHERY TIGGO 7 PRO

Chery Tiggo 7 Pro 14 bin 416 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 21

2 - FİAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross 14 bin 829 adetlik satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 22

1 - CHERY TIGGO 8 PRO

Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 040 adet

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