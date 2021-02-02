Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri

ntv.com.tr 02.02.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 10:35
Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor.
Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 2.129 Hibrit ve 80 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 6 bin 979 hibrit ve 138 adet elektrikli satışı gerçekleşti.
Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 8,7'ye çıkarken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,2'de kaldı.
Peki Türkiye'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? Markaların sitelerinde yer alan bilgilere göre tüm bunları sizin için derledik...
(Liste, marka isimlerinin harf sırasına göre düzenlenmiştir)
Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - BenzinFiyatı - 1.343.200 TL
Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - BenzinFiyatı - 1.377.100 TL
Yeni BMW 630i Gran Turismo - Luxury Line -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik
Fiyatı - 1.446.700 TL
Yeni BMW 630i Gran Turismo - M Sport -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik
Fiyatı - 1.493.500 TL
Yeni BMW 740Ld xDrive Pure Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel
Fiyatı - 3.258.500 TL
Yeni BMW 740Ld xDrive M Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel
Fiyatı - 3.318.500 TL
Yeni BMW M440i xDrive - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin
Fiyat 2.023.500 TL
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL
Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev
Fiyatı 377.300 TL
Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit)
Fiyatı 1.209.600 TL
Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit)
Fiyatı 1.233.700 TL
Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 1.233.700 TL
Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid
Fiyatı 777.600 TL
Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid
Fiyatı 777.600 TL
Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid
Fiyatı 777.600 TL
Jeep Compass 1.3 T4 240hp S Limited 4xe Benzinli+Elektrik Otomatik Euro 6D
Fiyatı 744.950TL
Compass 1.3 T4 240hp Trailhawk 4xe Benzin+Elektrik - Otomatik Euro 6D
Fiyatı 744.950TL
Compass 1.3 T4 240hp Trailhawk 4xe Benzin+Elektrik - Otomatik Euro 6D
Fiyatı 744.950TL
Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)
Fiyat 394.000 TL
Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)
Fiyat 394.000 TL
Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)
Fiyat 394.000 TL
RANGE ROVER SWB VOGUE 2.0 PHEV404
Fiyatı 3.063.776 TL
RANGE ROVER LWB AUTOBIOGRAPHY2.0 PHEV404
Fiyatı 3.554.252 TL
RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC - 2.0 PHEV404
Fiyatı 2.523.280 TL
YENİ RANGE ROVER EVOQUE S 1.5 PHEV300
Fiyat 964.026 TL
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300
Fiyat 956.023 TL
Lexus ES Hybrid - ES 300h Business E-CVT 2487 cc - 1,262,000 TL
LS 500h Business - Multi Stage Hybrid 3456 cc - 2,849,000 TL
NX 300h 4x4 Business E-CVT 2494 cc -
Fiyatı 944,500 TL
RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc -
Fiyatı 2,197,000 TL
Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 231.000 TL
Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 231.000 TL
LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc
Fiyatı 3,188,000 TL
YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
Fiyatı 324.900 TL
Kampanyalı fiyatı 299.900 TL
YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
Fiyatı 324.900 TL
Kampanyalı fiyatı 299.900 TL
Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra
Fiyatı 669.790 TL
Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtreme
Fiyat 685.790 TL
Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Sport
Fiyatı 702.546 TL
Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xclusive
Fiyatı 739.716 TL
Suzuki Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 210.779 TL
Suzuki Swift Hibrit 1.2 GLX Premium CVT
Fiyatı 229.008 TL
Suzuki Swift Hibrit 1.2 GLX Premium CVT
Fiyatı 231.008 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT
Fiyatı 299.300 TL
YARIS 1.5 Hybrid Flame e-CVT
Fiyatı 312.800 TL
YARIS 1.5 Hybrid Passion e-CVT
Fiyatı 336.350 TL
YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT
Fiyat 439.000 TL
ÖTV Teşvikli liste Fiyatı - 337.200 TL
COROLLA Hybrid Dream e-CVT
Fiyat 428.500 TL
ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 329.150 TL
YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT -
Fiyatı 442.300 TL
ÖTV Teşvikli Fiyatı 346.650 TL
RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT -
Fiyatı 776.600 TL
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı - 607.850 TL
Volvo V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic -
Fiyatı 677.238 TL
Volvo S60 B5 AWD Inscription Plus Mild Hybrid - Benzin - 1.969 cc.- 250 hp - 8 ileri Geartronic
Fiyatı 783.019 TL
S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 989.495 TL
S90 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 1.094.220 TL
V90 Cross Country B5 AWD Pro Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 928.135 TL
XC40 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 803.055 TL
XC40 Recharge T5 FWD Inscription Expression Plug-in Hybrid Benzin 1.477 cc. 262 hp 7 ileri DCT
Fiyatı 700.596 TL
XC60 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic
Fiyat 961.175 TL
XC60 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 1.194.520 TL
XC90 B5 AWD 7-koltuk Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 1.454.120 TL
XC90 Recharge T8 eAWD 7-koltuk Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic
Fiyatı 1.721.390 TL
JAGUAR I-PACE HSE EV400
Fiyat 1.440.493 TL
JAGUAR I-PACE HSE EV400
Fiyat 1.440.493 TL
JAGUAR I-PACE HSE EV400
Fiyat 1.440.493 TL
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 170 bg
Fiyat 638.500 TL
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 185 bg
Fiyat 638.500 TL
Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik
Fiyat 978.400 TL
Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik
Fiyat 978.400 TL
MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184
Fiyat 556.710 TL
MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184
Fiyat 556.710 TL
Renault Twizy Urban
Fiyatı 159.000 TL
Smart EQ ForFour 82 BG (60kW) - 201.100 TL
Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.
Avrupa’da 10 ülkede satışına başlanan MG’nin elektrikli modelleri Mayıs, benzinli modelleriyse 2021 sonunda geliyor