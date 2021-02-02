Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri

Teknoloji geliştikçe otomotiv dünyasında tercihler hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Üreticiler de elektrik destekli modellerinin sayısını artırıyor. Bu değişimden Türkiye'de etkileniyor. Türkiye'de satışı yapılan tüm hibrit modellerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları...

ntv.com.tr 02.02.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 10:35

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 1

Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. 

Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 2.129 Hibrit ve 80 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 6 bin 979 hibrit ve 138 adet elektrikli satışı gerçekleşti. 

Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 8,7'ye çıkarken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,2'de kaldı. 

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 2

Peki Türkiye'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? Markaların sitelerinde yer alan bilgilere göre tüm bunları sizin için derledik...

(Liste, marka isimlerinin harf sırasına göre düzenlenmiştir)

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 3

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

Fiyatı - 1.343.200 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 4

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

Fiyatı - 1.377.100 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 5

Yeni BMW 630i Gran Turismo - Luxury Line -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik 

Fiyatı - 1.446.700 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 6

Yeni BMW 630i Gran Turismo - M Sport -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik 

Fiyatı - 1.493.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 7

BMW

Yeni BMW 740Ld xDrive Pure Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel 

Fiyatı - 3.258.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 8

Yeni BMW 740Ld xDrive M Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel 

Fiyatı - 3.318.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 9

Yeni BMW M440i xDrive - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin 

Fiyat 2.023.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 10

DS

DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 11
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 12
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 13

FORD

Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS      6 İleri Manuel Benzin/Mhev 

Fiyatı  377.300 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 14
Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS      6 İleri Manuel Benzin/Mhev 

Fiyatı 377.300 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 15
Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS      6 İleri Manuel Benzin/Mhev 377.300 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 16

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 

Fiyatı 1.209.600 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 17

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 

Fiyatı 1.233.700 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 18

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 1.233.700 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 19

HONDA

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

Fiyatı 777.600 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 20

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

Fiyatı 777.600 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 21

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

Fiyatı 777.600 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 22

JEEP

Jeep Compass 1.3 T4 240hp S Limited 4xe Benzinli+Elektrik Otomatik Euro 6D

Fiyatı 744.950TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 23

Compass 1.3 T4 240hp Trailhawk 4xe Benzin+Elektrik - Otomatik Euro 6D

Fiyatı 744.950TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 24

Compass 1.3 T4 240hp Trailhawk 4xe Benzin+Elektrik - Otomatik Euro 6D

Fiyatı 744.950TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 25

KİA

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik) 

Fiyat 394.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 26

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik) 

Fiyat 394.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 27

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik) 

Fiyat 394.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 28

LAND ROVER

RANGE ROVER SWB VOGUE 2.0 PHEV404

Fiyatı 3.063.776 TL

RANGE ROVER LWB AUTOBIOGRAPHY2.0 PHEV404 

Fiyatı 3.554.252 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 29

RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC - 2.0 PHEV404

Fiyatı 2.523.280 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 30

YENİ RANGE ROVER EVOQUE S  1.5 PHEV300 

Fiyat 964.026 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 31

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300 

Fiyat 956.023 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 32

LEXUS

Lexus ES Hybrid - ES 300h Business E-CVT 2487 cc - 1,262,000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 33

LS 500h Business - Multi Stage Hybrid 3456 cc - 2,849,000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 34

NX 300h 4x4 Business E-CVT 2494 cc -

Fiyatı 944,500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 35

RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc -

Fiyatı 2,197,000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 36

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 231.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 37

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 231.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 38

LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc 

Fiyatı 3,188,000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 39

YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 

Fiyatı 324.900 TL 

Kampanyalı fiyatı 299.900 TL 

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 40

YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 

Fiyatı 324.900 TL 

Kampanyalı fiyatı 299.900 TL 

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 41

SUBARU

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra 

Fiyatı 669.790 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 42

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtreme 

Fiyat 685.790 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 43

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Sport 

Fiyatı 702.546 TL

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xclusive  

Fiyatı 739.716 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 44

SUZUKİ

Suzuki Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 210.779 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 45

Suzuki Swift Hibrit 1.2 GLX Premium CVT

Fiyatı 229.008 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 46

Suzuki Swift Hibrit 1.2 GLX Premium CVT 

Fiyatı 231.008 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 47

TOYOTA

YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT 

Fiyatı 299.300 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 48

YARIS 1.5 Hybrid Flame  e-CVT 

Fiyatı 312.800 TL

YARIS 1.5 Hybrid Passion e-CVT

Fiyatı 336.350 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 49

TOYOTA

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT  

Fiyat 439.000 TL

ÖTV Teşvikli liste Fiyatı - 337.200 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 50

COROLLA Hybrid Dream e-CVT 

Fiyat 428.500 TL

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 329.150 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 51

YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT -

Fiyatı 442.300 TL 

ÖTV Teşvikli Fiyatı 346.650 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 52

RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT -

Fiyatı 776.600 TL

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı - 607.850 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 53

VOLVO

Volvo V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic -

Fiyatı 677.238 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 54

Volvo S60 B5 AWD Inscription Plus Mild Hybrid - Benzin - 1.969 cc.- 250 hp - 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 783.019 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 55

S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 989.495 TL

S90 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 1.094.220 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 56

V90 Cross Country B5 AWD Pro Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic

Fiyatı 928.135 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 57

XC40 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic

Fiyatı 803.055 TL

XC40 Recharge T5 FWD Inscription Expression Plug-in Hybrid Benzin 1.477 cc. 262 hp 7 ileri DCT

Fiyatı 700.596 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 58

XC60 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyat 961.175 TL

XC60 Recharge T8 eAWD Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 1.194.520 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 59

XC90 B5 AWD 7-koltuk Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 1.454.120 TL

XC90 Recharge T8 eAWD 7-koltuk Inscription Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic 

Fiyatı 1.721.390 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 60

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri...
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 61

JAGUAR

JAGUAR I-PACE HSE EV400 

Fiyat 1.440.493 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 62

JAGUAR I-PACE HSE EV400 

Fiyat 1.440.493 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 63

JAGUAR I-PACE HSE EV400 

Fiyat 1.440.493 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 64

BMW

BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 170 bg

Fiyat 638.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 65

BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 185 bg

Fiyat 638.500 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 66
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik 638.500 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 67

Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik

Fiyat 978.400 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 68

Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik

Fiyat 978.400 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 69

MERCEDES

Yeni EQC 400 4MATIC 966.000 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 70

MERCEDES

Yeni EQC 400 4MATIC 966.000 TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 71

MINI

MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184

Fiyat 556.710 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 72

MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184

Fiyat 556.710 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 73

PORSCHE

Porsche Taycan 4S, Turbo ve Turbo S
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 74

Renault Twizy Urban 

Fiyatı 159.000 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 75

RENAULT

Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 317.000  TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 76
Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 317.000  TL
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 77

Smart EQ ForFour 82 BG (60kW) - 201.100 TL

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 78

İNGİLİZ MG TÜRKİYE'DE

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG’nin (Morris Garages) elektrikli ZS EV, Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulacak.
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 79

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 80

Avrupa’da 10 ülkede satışına başlanan MG’nin elektrikli modelleri Mayıs, benzinli modelleriyse 2021 sonunda geliyor

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 81
Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri - 82

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