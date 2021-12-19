Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal)

Türkiye'nin otomotiv tarihinde önemli izler bırakan, adlarına hayran sayfaları, fan kulüpleri kurulan, hatta belgesellere konu olan ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçlar hala ikinci el piyasasında ilgi görüyor. Son dönemde istenen fiyatlarıyla haberlere konu olan Kuş serisi, ‘Fabrikadan çıktığı gibi’, ‘Kusursuz’, ‘Türkiye’de tek’, ‘Koleksiyonluk’ gibi başlıklarla açılan ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 11:27

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 1

Ülke genelinde 7'den 70'e her kesimin kullandığı ve halk arasında 'kuş serisi' olarak adlandırılan 'Serçe, Şahin, Kartal ve Doğan' model otomobiller, şu anda üretimde olmasa da tarihe tanıklık ediyor. Yüz binlerce Tofaş hayranı, hala ilk günkü heyecanla ve tutkuyla otomobillerini kullanıyor.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 2

Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003'te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son dönemde istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, online satış platformlarındaki ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 3

İleri teknolojiye sahip olmayan, düşük donanımlı, parçasının ucuz ve bulunabilir olması nedeniyle yıllarca tercih sebebi olan modeller artık büyük bir hayran kitlesine sahip. Kurulan kulüpler bu araçlara olan ilgiyi daha da artırdı.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 4

1 milyon 700 bin adetle Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan binek otomobil unvanına sahip olan kuş serisi modeller bugün bile 300 bin TL’lere varan fiyatlarla satışa çıkıyor. 

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 5

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de hala en çok kullanılan otomobil modelleri 20 yıl önce üretimine son verilen Şahin ve Doğan.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 6

Son dönemde istenen fiyatlarıyla haberlere konu olan kuş serisi, ‘Fabrikadan çıktığı gibi’, ‘Kusursuz’, ‘Türkiye’de tek’, ‘Koleksiyonluk’ gibi başlıklarla açılan ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

İKİNCİ EL ARAÇ İLANLARINDAKİ 19 KLİŞE

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 7

'KOLEKSİYONLUK'

Online satış platformalarında en çok rastlanan ilan başlıklarından birisi 'Koleksiyonluk'.  Özenle saklanan ve bakımları yapılan Doğan ve Şahin'ler sıfır otomobillere yaklaşan fiyatlarla satılıyor. 

GALOŞLA BİNİYOR, HAFTADA BİR GÜN KULLANIYOR

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 8

'DEĞİŞENSİZ'

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 9

'TÜRKİYE'DE TEK'

'Türkiye'de tek' başlığı ilanlarda sıkça görülen başlıklardan bir diğeri.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 10

GARAJ ARABASI

Kuş serisi araçların ilanlarının çoğunda 'garaj arabası' ibaresi dikkat çekiyor. Bu araçların kilometreleri genellikle aracın yaşına göre çok düşük oluyor.

Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal) - 11

'HASTASINA'

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