Türkiye'nin 'Kuş Serisi' tutkusu: Sıfır fiyatına 20 yıllık otomobiller (Doğan, Şahin, Kartal)

Ülke genelinde 7'den 70'e her kesimin kullandığı ve halk arasında 'kuş serisi' olarak adlandırılan 'Serçe, Şahin, Kartal ve Doğan' model otomobiller, şu anda üretimde olmasa da tarihe tanıklık ediyor. Yüz binlerce Tofaş hayranı, hala ilk günkü heyecanla ve tutkuyla otomobillerini kullanıyor.