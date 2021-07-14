Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili: İnegöl'de üretilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iki firma şehir içinde kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı. Amperino ismindeki SUV görünümlü elektrikli aracın marka tescilini alan firma, üretim için geliştirdiği projenin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

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İHA 14.07.2021 - 11:34

İnegöl'de mobilya sektöründe hizmet veren Saloni ve metal sektöründe faaliyet gösteren Erhun Metal, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıkları ortak girişimle şehir içi kısa mesafe kullanımları için elektrikli araç üretimi yapacak.

Haluk Özbek ve Yakup Canseven tarafından hazırlanan proje metal işleme ve mobilya mekanizma üretimi yaptıkları fabrikada üretime geçecek.

Firmanın yakın ve orta gelecekte üretim planlarında 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli insanlı drone bulunuyor.

Amperino ismindeki SUV görünümlü elektrikli aracın marka tescilini alan firma, Temmuz ayı içerisinde altyapı tanıtımı ve elektrikli araç projsinin tanıtımını yapmayı planlıyor.