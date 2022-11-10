Ucuz otomobile destek geliyor (Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?)

OTOMOBİLDE KDV VE ÖTV ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

13 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan güncelleme ile 2022 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekilde belirlenmişti;

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı yüzde 45,



Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL ile 150 bin TL arası araçların ÖTV oranı yüzde 50,

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, matrahı 150 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı yüzde 80,

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 cm3 arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı yüzde 130,

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 cm3 arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı yüzde 150,

2000 cm3 üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak hesaplanıyor.