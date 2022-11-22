Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye

Son dönemde adından söz ettiren elektrikli modellerden biri olan hız canavarı Pininfarina Battista yeni bir rekor kırdı.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 1

Performansıyla dudak uçuklatan elektrikli hiper otomobillerden biri olan Pininfarina Battista, yeni bir rekora imza attı.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 2

Formula 1 sezon finalinin yapıldığı Dubai Autodrome pistinde testlere çıkan araç, 0’dan 100 km/s hıza 1,86 saniyede, 200 km/sa hıza sadece 4,75 saniyede çıkmayı başardı.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 3

Pininfarina’ya göre bu veriler, yola çıkmaya uygun otomobiller arasında en iyi hızlanma verileri. Otomobilin azami sürati ise 349 km/sa.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 4

2.063 kg’lık Pininfarina Battista, 100 km/sa hızla yapılan frenlemede sadece 31 metrede  durmayı başardı. Bu rakamında kendi sınıfında bir rekor olduğunu belirtildi.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 5

Dört adet elektrik motorundan güç alan model 120 kWh’lik bir pil paketiyle 1,900 BG ve 2,300 Nm üretiyor.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 6

Aracın fiyatı 2.2 milyon eurodan (42.1 milyon TL) başlayan araçtan sadece 150 adet üretilecek.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 7

Pininfarina'nın bu hiper otomobili 500 kilometrelik bir menizl vaadediyor.

Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 8
Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 9
Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 10
Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye - 11

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER