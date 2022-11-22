Unvanı eline geçirdi: 0'dan 100'e sadece 1,86 saniye

Performansıyla dudak uçuklatan elektrikli hiper otomobillerden biri olan Pininfarina Battista, yeni bir rekora imza attı.
Formula 1 sezon finalinin yapıldığı Dubai Autodrome pistinde testlere çıkan araç, 0’dan 100 km/s hıza 1,86 saniyede, 200 km/sa hıza sadece 4,75 saniyede çıkmayı başardı.
Pininfarina’ya göre bu veriler, yola çıkmaya uygun otomobiller arasında en iyi hızlanma verileri. Otomobilin azami sürati ise 349 km/sa.
2.063 kg’lık Pininfarina Battista, 100 km/sa hızla yapılan frenlemede sadece 31 metrede durmayı başardı. Bu rakamında kendi sınıfında bir rekor olduğunu belirtildi.
Dört adet elektrik motorundan güç alan model 120 kWh’lik bir pil paketiyle 1,900 BG ve 2,300 Nm üretiyor.
Aracın fiyatı 2.2 milyon eurodan (42.1 milyon TL) başlayan araçtan sadece 150 adet üretilecek.
Pininfarina'nın bu hiper otomobili 500 kilometrelik bir menizl vaadediyor.