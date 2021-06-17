Üretimde de sıfır emisyon yarışı: Volvo'nun gözü fosilsiz çelikte



Dev otomotiv firmaları arasında satış için yaşanan rekabet farklı boyutlara taşınıyor. Çünkü ilkleri başarmanın ekonomik olduğu kadar prestij ve güven açısından da faydaları var. İşte tam bu noktada otomotiv dünyasının yakın geleceğindeki büyük sınavın sonuçları daha da önem kazanıyor. Son olarak Scania, tamamen emisyonsuz ürünler kullanma hedefi doğrultusunda fosil içermeyen çelik kullanımına geçeceğini açıklarken, Volvo'dan da benzer bir adım geldi.

Hazırlayan: Onur Akçay

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ntv.com.tr 17.06.2021 - 11:24

Ama hem uluslararası anlaşmalar hem de yerel düzenlemeler nedeniyle üreticilerin karbon ayak izlerini çok kısa sürede minumum seviyeye çekmesi gerekiyor. Çünkü birçok ülke 2050 yılına kadar karbon nötr ekonomiler olmayı taahhüt ediyor. Hal böyle olunca otomotiv markaları gelecek planlarını açıklarken satış ve karlılık projeksiyonlarının yanına emisyon başlığını da eklemek zorunda kalıyor.

Sıfır emisyon hedefine doğru ilerlemek için konuyu dizel, benzin, LPG, hibrit gibi başlıkların ötesine taşımak gerekiyor. Çevreci modeller günümüzde artışı devam ettirirken, firmalar dev fabrikaları ve ofislerinde de sıfır emisyon için yarışa girdiler.

1 TON ÇELİKTE YÜZDE 95 AZ KARBONDİOKSİT Scania, tamamen emisyonsuz ürünler kullanma hedefi doğrultusunda fosil içermeyen çelik kullanımına geçiyor. Üretilen bir ton çelik başına karbondioksit emisyonları, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikle üretilen hidrojen gazının kullanılması sayesinde yüzde 95 oranında azaltılabiliyor. İşte burası çok önemli çünkü her Scania kamyonu yaklaşık 5 ton çelik içeriyor.

FOSİLSİZ ÇELİK ARAŞTIRMASI Benzer bir adımda Volvo’dan geldi. Volvo 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma çabasının bir parçası olarak İsveçli çelik üreticisi SSAB ile araçları ve bileşenleri için fosilsiz çeliğin geliştirilmesini araştıracağını açıkladı.

Volvo'nun otomobillerine giren bileşenlerin malzemesinden ve üretiminden kaynaklanan toplam CO2 emisyonunun yaklaşık yüzde 35'i, benzinli veya dizel motorlu bir model için gereken çelik ve demirin üretilmesinden geliyor. Tam elektrikli bir otomobilde bu oran yüzde 20'ye düşüyor.

Marka fosil içermeyen çeliğe geçiş yaparak bu rakamları en az yüzde 90 oranında azaltmayı hedefliyor. Volvo, SSAB’nin bu yıl içinde hidrojen kullanarak ürettiği çeliğiyle ilk konsept araç ve makinelerini üretmeye başlayacak. 2022'de daha küçük ölçekli seri üretim planları yapılacak ve seri üretime doğru kademeli bir ilerleme gerçekleştirilecek.