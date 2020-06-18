Uzun süre çalışmayan araçlar tatile hazır mı?

AYAKKABILAR SAĞLAM OLMALI

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde tatile çıkmadan önce araçlarda yapılması gerekenler sıralandı. Nasıl, kışın bot, yazın terlik veya spor ayakkabı tercih ediyorsak, otomobillerin ayakkabısı lastikler de koşullara uygun olmalı. Öncelikli olarak yapmamız gereken, kış lastiklerini değiştirerek sağlıklı kondisyonda olan yaz lastiklerini araca takmak olacaktır. Evde kalma döneminde değiştirme fırsatı bulamadıysanız kış lastikleriniz değiştirin. Yaz sıcağında kış lastiğiyle yolculuk hem yakıt tüketimini artırır, hem lastiğin ömrünü azaltır hem de fren güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaratır. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve kış lastikleri karşılaştırmasında, yaz lastikleri kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede duruyor. Araçların lastiklerinin ne durumda olduğuna dikkatlice bakılmalıdır. 5 yıldan eski lastikler az kullanılmış olsa dahi değişim isteyecektir. Yolculuk öncesinde diş derinliği ve lastik yanaklarında baloncuk olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmeli.