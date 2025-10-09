Vagonlar dolusu Togg yola çıktı! Marmaray'dan geçti, Almanya'ya gidiyor

Yerli üretim Togg araçlar, Almanya'ya doğru yola çıktı. Marmaray'ı kullanıp Avrupa Yakası'na geçen Togg yüklü vagonlar, salı günü Almanya'ya ulaşacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açıldı.

Yerli üretim elektrikli otomobiller Almanya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere Edirne'den çıkış yaptı.

Avrupa'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi.

Vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı.

OTOMOBİL HABERLERİ

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU T10X MODELİ

Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, sedan tarzı T10F modelinden de trende yer aldı.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek araçların 14 Ekim Salı günü Almanya'ya ulaşması planlanıyor.

MARMARAY HATTI İLE AVRUPA YAKASINA GEÇTİ

Marmaray hattı (Halkalı–Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.

Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen Togg'ların İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı’na taşındığı görülüyor.

Taşıma sırasında, Marmaray'ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor.

Araçlar, Boğaz'ın altındaki bu stratejik geçidi geçerek Avrupa Yakası'na ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor.

KAÇ ARAÇ TESLİM EDİLECEK?

Togg, ekim ayından itibaren bu yıl her ay 200 araç teslim edilecek şekilde planlama yapıyor.

2025 yılı sonunda ihracat edilen TOGG sayısının bin adedi aşacağı öğrenildi.

TOGG ALMANYA'DA NE KADAR?

Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları eylül ayının sonunda belli olmuştu.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak açıklanmıştı.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklandı

MODEL MODEL TOGG FİYATLARI

Trugo uygulaması üzerinden sipariş verilebilen modeller ve fiyatları şöyle:

T10X
V1E RWD Standart Range 34.295 Euro
V1 RWD Long Range 40.118 Euro
V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F
V1E RWD Standart Range 34.295 Euro
V1 RWD Long Range 40.118 Euro
V2 RWD Long Range 41.200 Euro

SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih’teki IAA Mobility 2025’te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı.

Fuarda, T10X ve T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.

