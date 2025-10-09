Vagonlar dolusu Togg yola çıktı! Marmaray'dan geçti, Almanya'ya gidiyor
Yerli üretim Togg araçlar, Almanya'ya doğru yola çıktı. Marmaray'ı kullanıp Avrupa Yakası'na geçen Togg yüklü vagonlar, salı günü Almanya'ya ulaşacak.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açıldı.
Yerli üretim elektrikli otomobiller Almanya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere Edirne'den çıkış yaptı.
Avrupa'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi.
Vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı.