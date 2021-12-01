Vasiyetini çiğneyip sattığı aracını yeniden satın aldı

'SATILMASIN' DİYE VASİYET HAZIRLAMIŞTI

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirterek, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” sözlerini sarf etmişti.