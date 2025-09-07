Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil

TESLA'DAN UCUZ, TATA'DAN PAHALI



Hai Phong merkezli şirket, orta boy SUV modeli VF7'yi de yaklaşık 2 milyon rupiden (22 bin 659 dolar) başlayan fiyatlarla piyasaya sürecek. Bu fiyat, Hindistan'da Tesla'nın Model Y'sinin yaklaşık üçte biri kadar ve yine de yerel elektrikli araç lideri Tata'nın en ucuz modelinden daha yüksek. Çinli BYD'nin ATTO 3 SUV'sinin fiyatı ise Hindistan'da yaklaşık 2,5 milyon rupiden başlıyor.



VinFast, fiyatlandırmanın tanıtım amaçlı olduğunu ve sattığı ilk bin 500 araçla veya 30 Kasım'a kadar geçerli olacağını belirtti.