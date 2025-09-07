Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil
Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, Tesla ve BYD'yle Hindistan'da rekabet etmek için fiyatlarını açıkladı.
Vietnam'ın en büyük otomobil üreticisi VinFast Auto, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarında Tesla, Tata Motors ve diğerleriyle rekabet ederek Hindistan'daki ilk elektrikli araçlarını piyasaya sürdü.
Şirket yaptığı açıklamada, şirketin en ucuz modeli olan kompakt SUV VF6'nın fiyatının 1,6 milyon rupiden (18 bin 127 dolar, yaklaşık 743 bin lira) başlayacağını söyledi.