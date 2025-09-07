Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil

Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, Tesla ve BYD'yle Hindistan'da rekabet etmek için fiyatlarını açıkladı.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 1

Vietnam'ın en büyük otomobil üreticisi VinFast Auto, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarında Tesla, Tata Motors ve diğerleriyle rekabet ederek Hindistan'daki ilk elektrikli araçlarını piyasaya sürdü.

Şirket yaptığı açıklamada, şirketin en ucuz modeli olan kompakt SUV VF6'nın fiyatının 1,6 milyon rupiden (18 bin 127 dolar, yaklaşık 743 bin lira) başlayacağını söyledi.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 2

TESLA'DAN UCUZ, TATA'DAN PAHALI

Hai Phong merkezli şirket, orta boy SUV modeli VF7'yi de yaklaşık 2 milyon rupiden (22 bin 659 dolar) başlayan fiyatlarla piyasaya sürecek. Bu fiyat, Hindistan'da Tesla'nın Model Y'sinin yaklaşık üçte biri kadar ve yine de yerel elektrikli araç lideri Tata'nın en ucuz modelinden daha yüksek. Çinli BYD'nin ATTO 3 SUV'sinin fiyatı ise Hindistan'da yaklaşık 2,5 milyon rupiden başlıyor.

VinFast, fiyatlandırmanın tanıtım amaçlı olduğunu ve sattığı ilk bin 500 araçla veya 30 Kasım'a kadar geçerli olacağını belirtti.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 3

Şirketin fiyatlandırma politikası ve pazar payını artırma becerisi, Hindistan'da bir fabrikaya yatırım yapan ilk yabancı saf elektrikli araç üreticisi olması ve Tesla'dan sadece birkaç hafta sonra araçlarını piyasaya sürmesi nedeniyle bir tür test vakası niteliğinde. Güney Hindistan'daki 500 milyon dolarlık yeni fabrikası, şirketin Tesla ve BYD araçlarına uygulanan yüzde 70'lik yüksek ithalat vergilerinden kurtulmasını sağlayacak.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 4

VERGİLER TESLA'NIN FİYATLARINI ŞİŞİRDİ

Otomotiv istihbarat şirketi JATO Dynamics'in verilerine göre, bu yüksek ithalat vergileri, Elon Musk liderliğindeki Tesla'yı Hindistan'daki giriş seviyesi modelini 6 milyon rupiyi aşan bir fiyatla satmaya zorladı. Bu, Hindistan'ın elektrikli araç talebinin yoğunlaştığı 2,2 milyon rupi sınırının oldukça üzerinde. Temmuz ayında ilk Hindistan showroom'unu açan Tesla için ilk siparişler şimdiye kadar yetersiz kaldı.

VinFast'in Tamil Nadu eyaletindeki Thoothukudi'deki tesisi, Temmuz ayında yıllık 50 bin araçlık başlangıç ​​kapasitesiyle faaliyete geçti. Şirket, üretimi yıllık 150 bin araca çıkarmayı planlıyor.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 5

Otomobil üreticisi, 2024 yılında dünya çapında 97 bin 399 adet elektrikli araç teslim etti ve bu yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Hindistan'da ilk showroom'unu Temmuz ayında açan şirket, Aralık ayına kadar 27 şehirde 35 bayiye ulaşmayı planlıyor ve Tata, Tesla ve Hyundai Motor India ile rekabette fiyat hassasiyeti yüksek Hintli alıcıları kazanmak için yeni bir cephe açmayı planlıyor.

Vietnamlı devden 743 bin liraya otomobil - 6

VinFast Asya İcra Kurulu Başkanı Pham Sanh Chau, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın VinFast'in Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik atılımında merkezi bir rol oynadığını ve şirketin bu bölgelerdeki birçok ülkeden sipariş aldığını söyledi. Tamil Nadu tesisi, VinFast'in üçüncü fabrikası ve Vietnam dışındaki ilk fabrikası.

Şirketin kurucusu Pham Nhat Vuong, nisan ayında yaptığı açıklamada, otomobil üreticisinin yüksek lojistik maliyetlerinin kar marjlarını etkilediği Kuzey Amerika ve Avrupa yerine Hindistan, Endonezya ve Filipinler'i de kapsayan Asya'ya öncelik vereceğini söyledi.

