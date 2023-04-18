Volkswagen ID.7 tanıtıldı: Elektrikli Passat

Akıllı yeni panoramik cam tavan, dokunmatik olarak opak ve şeffaf ayar arasında değiştirilebiliyor. ID.7'deki diğer birçok işlev gibi, tavan da sesli komutlarla çalıştırılabiliyor. Bu, yeni IDA sesli asistan kullanılarak yapılıyor. Bir başka yenilik de; Volkswagen'de ilk kez, isteğe bağlı olarak soğutma veya ısıtma dışında kurutma işlevine sahip Climatronic özellikli koltuk sunuluyor. German Campaign for Healthier Backs (AGR) onaylı koltuklarda masaj işlevi de bulunuyor.