Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi

Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2022’de Volkswagen ID. Buzz Cargo ilk kez görücüye çıktı.
Bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo büyük ödüle layık görüldü.
Hafif ticari araç konusunda uzman 34 uluslararası gazeteciden oluşan jüri, güvenlik, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi ana kriterlere göre değerlendirmelerini yaptı.
ID. Buzz Cargo, iç alanda iş için geniş bir alan sunarken, 425 km'ye kadar menzil ve 30 dakika gibi hızlı şarj özelliği sunuyor.
ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden tarihinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek.