Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi

Volkswagen ID. Buzz Cargo, Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) jürisi tarafından 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünün sahibi oldu.

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 1

Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2022’de Volkswagen ID. Buzz Cargo ilk kez görücüye çıktı.

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 2

Bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo büyük ödüle layık görüldü. 

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 3

Hafif ticari araç konusunda uzman 34 uluslararası gazeteciden oluşan jüri, güvenlik, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi ana kriterlere göre değerlendirmelerini yaptı.  

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 4

ID. Buzz Cargo, iç alanda iş için geniş bir alan sunarken, 425 km'ye kadar menzil ve 30 dakika gibi hızlı şarj özelliği sunuyor.

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 5

ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden tarihinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek.

Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 6
Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 7
Volkswagen ID. Buzz Cargo 'Yılın Ticari Aracı' seçildi - 8

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