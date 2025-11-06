Volkswagen Kasım 2025 fiyat listesi | Polo, Golf, Tiguan ne kadar?
06.11.2025 10:56
Haber Merkezi
Alman otomobil devi Volkswagen, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 ne kadar oldu? İşte Volkswagen Kasım 2025 fiyat listesi.
VOLKSWAGEN POLO KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1.765.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.985.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.130.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2.572.000 TL
VOLKSWAGEN T-CROSS KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.038.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.277.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.546.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.644.000 TL
VOLKSWAGEN TAIGO KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.886.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.205.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.622.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.735.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.792.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 2.986.000 TL
VOLKSWAGEN GOLF KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.022.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.535.000 TL
Golf 1.5 eHybrid 204 PS DSG Life - 3.112.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 2.860.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.040.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.243.000 TL
Yeni Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 4.659.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R - 6.324.000 TL
VOLKSWAGEN T-ROC KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 2.384.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.820.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.141.000 TL
VOLKSWAGEN TIGUAN MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ
Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.049.000 TL
Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 3.727.000 TL
Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.184.000 TL
Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 5.609.000 TL
Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 5.935.000 TL
VOLKSWAGEN YENİ TAYRON KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.287.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.376.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.204.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.298.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.485.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.579.000 TL
VOLKSWAGEN ID.4 KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - 2.387.000 TL
VOLKSWAGEN PASSAT KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.227.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression - 3.462.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 3.664.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.281.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance - 4.272.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.400.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line - 4.413.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line - 4.649.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.460.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.498.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.616.000 TL
VOLKSWAGEN ID.7 KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - 4.177.000 TL
VOLKSWAGEN TOUAREG KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - 10.143.000 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - 10.660.000 TL